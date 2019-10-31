شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 20 جنيها من المزرعة.. والبلدى بـ29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 31- 10 – 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 20 - 21 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة .

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.