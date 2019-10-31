شكرا لقرائتكم خبر عن "راميدا للأدوية" و"إميرالد للاستثمار العقارى" يعتزمان الطرح بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركتا العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، اميرالد للاستثمار العقارى، الطرح بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، أنها بدأت إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية تمهيدًا لتنفيذ عملية طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية.

وتعتزم الشركة تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية، على أن يتم تلقى طلبات الشراء فى الأسهم المطروحة لشريحتى الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم، وسوف يتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسى شركة Greville، وذلك بحسب بيان صحفى.

ومن المزمع بعد إتمام الطرح المشترك أن تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحد أدنى تبلغ قيمته 650 مليون جنيه تقريبًا، وسوف يقتصر حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع، وسيكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بنفس السعر الذى تم به تنفيذ الطرح والذى سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية وقيد وطرح أسهمها بالبورصة المصرية وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأى جهات أخرى، وتتوقع الشركة إتمام تنفيذ عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجارى وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

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ومن المتوقع أن يتم توظيف صافى حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لإتمام الطرح المشترك فى دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التى تتبناها، تركيزًا على تنفيذ الاستحواذات المستهدفة مجموعة جديدة من المستحضرات الدوائية إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ الاستحواذات الجذابة على المزيد من الشركات المنتجة للمستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى إمكانية توظيف جزء من حصيلة زيادة رأس المال فى تسوية جزء من ديون المجموعة حسب حركة أسعار الفائدة.

وكلفت الشركة كل من مؤسسة «HSBC Bank plc» ومؤسسة «Investec Bank plc» بدور المنسق العالمى ومدير الطرح المشترك، بينما تقوم شركة «سى أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية» بدور مدير الطرح المشترك، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف مؤسستى «HSBC Bank plc» و«Investec Bank plc» بدور المنسق العالمى ومدير الطرح المشترك لشريحة الطرح الخاص فقط.

فيما أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن تقدم شركة إميرالد للاستثمار العقارى، وتمتلك بها نسبة 16% من رأسمالها، للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض التسجيل تمهيداً لطرح جانب من أسهمها بالبورصة المصرية، مضيفة أنه تم تسليم كافة النماذج والمستندات الخاصة بالتسجيل مرفقاً بها تقرير القيمة العادلة للشركة المعد من المستشار المالى المستقل وتقرير مراقب الحسابات عنه إلى هيئة الرقابة المالية.