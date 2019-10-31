شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الضرائب": مستعدون للتعاون مع نقابة الصيادلة وحل جميع مشكلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأضاف حسين، خلال لقائه مع كل من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتور رضا مليكة نائب نقيب الصيادلة اليوم الخميس، أنه ستتم دراسة كافة المطالب التي قدمتها نقابة الصيادلة على وجه السرعة، وكذلك كافة المقترحات الخاصة لمشروع قانون الضريبة على الدخل والمقدمة من قبل نقابة صيادلة القاهرة .

وأوضح أنه ستجري أيضاً دراسة كافة المقترحات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والضريبي، واختيار المقترح الأفضل والأنسب، مشيرا إلى أنه خلال فترة وجيزة سيتم إعداد المسودة الأولى للقانون، ليتم بعد ذلك طرحها على كافة المؤسسات لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنها لإعداد المسودة النهائية لها.

وبالنسبة للمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبريا، قال رئيس الضرائب إنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات باعتبار أنها سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لمراعاة ذلك وعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى لهذه المكملات والمستلزمات بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبريا بمعرفة وزارة الصحة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية وتمثل ذلك في العديد من المشروعات الصحية مثل فيروس سي والتأمين الصحي الشامل، لافتا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في مجال الصحة بالنسبة لأفريقيا والعالم كله .

وأشار إلى عمل مستودعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية يتم فيها تجميع الأدوية منتهية الصلاحية لإعدامها، مطالبا مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة مشتركة تضم المصلحة، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة لعمل محاضر لإعدام هذه الأدوية المنتهية تكون معتمدة لدى المصلحة ليتم خصمها من الوعاء الضريبي لحساب ضريبة الدخل.