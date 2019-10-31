شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم .. والبلطى الأسوانى بـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 31- 10-2019 استقرارا لجميع الأصناف وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 25-28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ليسجل19-23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين لتسجل 50-170جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.