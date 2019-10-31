لحوم طازجة بـ 60 جنيها

الموجز

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة حاتم عبدالغفار، أول شادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة بلطيم، تحت إشراف وتنفيذ المحاسب أسامة عتمان، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة المعارض بالغرفة، حيث يتم بيع لحوم طازجة بأسعار تبدأ من 60 جنيهًا للحوم الجاموسي، 65 جنيهًا للبتلو، والضاني بـ80 جنيهًا وفقاً لبوابة الأهرام

أقيم الشادر بمدينة بلطيم تحت إشراف الطب البيطري، وبالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، وجارٍ الإعداد لشوادر لبيع الخضر والفاكهة، وذلك حسب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "إرضاء المستهلك"، التي تنفذها الغرفة على كل مراكز ومدن المحافظة، خلال الأيام المقبلة، يأتي ذلك من واقع الدور المجتمعي للغرف التجارية والتجار للمستهلك.