شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس شركة كيما: استلام مشروع التطوير بصفة نهائية أخر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل المشروع الجديد فى مجال إنتاج الأسمدة التى سيتم تسويق اغلب إنتاجها خارج مصر.
وأضاف الحوت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم تشغيل المصنع بكامل طاقته التصميمية، بما يمنحنا 1200 طن أمونيا، و1570 طن يوريا يوميا.
وحول الاستلام النهائي لمشروع كيما 2، والذى تكلف نحو 11.7 مليار جنيه، أشار عبد الحوت أنه سيكون آخر نوفمبر 2019.
وأوضح أن هناك مفاوضات مع شركة تكنومنت الإيطالية التى نفذت المشروع، بهدف الدخول لتطوير المصنع القديم من خلال إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة، وتأهيل قسم النترات، لكى يتوافق مع البيئة.
وكشف أن مدة تنفيذ الوحدة، يستغرق من 30 إلى 34 شهر، على أن يتم تمويلها من البنوك ومن المساهمين أيضًا .
وكانت البنوك ساهمت فى تمويل 67% من مشروع كيما 2 .
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