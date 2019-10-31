المالية: مصر تحرص على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادى القارى وبناء شراكات عالمية

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أكد وزير المالية، أن أفريقيا تمتلك مقومات تُؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية وفى مقدمتها: الصناعة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وقال الوزير، فى لقائه ليوناردو أمباسا رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا» يرافقه فريد فوزى نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين المصريين، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تحرص، منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة لتوطين الخبرات العالمية المتميزة لتحقيق نقلة نوعية فى مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، وتحديث منظومة التصنيع القارية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي؛ بما يُسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ .
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي فى تطوير القدرات المؤسسية بأفريقيا من خلال الارتقاء بمنظومة عمل المحاسبين والمراجعين، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة؛ بما يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية وسرعة ودقة الإنجاز، على النحو الذي يُسهم فى تحفيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ لضمان تحسن بنية الاقتصاد الأفريقي، والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية متنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وقال ليوناردو أمباسا رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إنه يتطلع إلى انضمام مصر لعضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة؛ خاصة فى ظل الجهود المثمرة التى تبذلها، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لتعزيز الوحدة القارية فى شتى المجالات، بما يُسهم فى بناء القدرات الأفريقية على النحو الذى يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية.
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