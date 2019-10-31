شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا الإطار أوضحت الوزارة، أن جائزة مصر للتميز الحكومى هى جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميزعلى مستوى المؤسسات الحكومية؛ مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت فى يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومى فى مؤتمر حضره السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات.
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