شكرا لقرائتكم خبر عن معهد: العجز التجارى التركى فى سبتمبر 2.06 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 6.6% على أساس سنوى فى سبتمبر إلى 2.056 مليار دولار.
وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 0.3% إلى 14.44 مليار دولار وإن الواردات بلغت 16.49 مليار دولار لترتفع 1% مقارنة مع سبتمبر 2014.
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