شكرا لقرائتكم خبر عن فيات كرايسلر وبيجو تندمجا لتأسيس رابع أكبر مصنع للسيارات بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيات كرايسلر وبي.إس.إيه مالكة بيجو اليوم الخميس، إنهما ستوحدان الصف من خلال تبادل أسهم بنسب متساوية لإقامة رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إن مجلسي الإدارة لديهما كلفا فرقهما المعنية بإتمام المناقشات والتوصل إلى مذكرة تفاهم ملزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتولى جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر رئاسة المجموعة الجديدة بينما سيصبح كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو المدير التنفيذي الجديد.

Advertisements

وتأتي الصفقة في وقت يكابد فيه صناع السيارات تباطؤا عالميا في الطلب ويسعون لابتكار طرز سيارات متطورة تكنولوجيا وأقل تلويثا للبيئة من أجل الالتزام بقواعد مكافحة التلوث التي تزداد صرامة يوما بعد الآخر.

وعند اكتماله يُنتظر أن يسفر الاندماج عن وفورات سنوية ناتجة عن التآزر بين المجموعتين بقيمة 3.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار) دون إغلاق أي مصانع.

وسيكون المقر الرئيسي للمجموعة الجديدة في هولندا، وستدرج الأسهم في بورصات باريس وميلانو ونيويورك.