شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الكيمياء: تحليل 5909 عينة بمعامل المصلحة.. وإنتاج 1500 لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجدي فهمي: نسعي لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بهدف الربط الإلكترونى الرقمى بين فروع ومعامل الهيئة و مصلحة الجمارك

أكد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء وأنشطة مصلحة الكيمياء خلال شهر أكتوبر أن المصلحة قامت بتحليل واختبار 5909 عينة غذائية وغير غذائية منها 3050 عينة بمعامل القاهرة و646 عينة بمعمل المطار و1856 عينة بمعامل الأسكندرية و253 عينة بمعامل السويس و67 عينة بمعامل اسيوط و37 عينة بمعمل سفاجا، كما قامت المصلحة بـ إنتاج 1500 لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر.

وأكد المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة) حرص المصلحة على الارتقاء بالامكانات البشرية والمعملية المتوافرة لديها بالمركز الرئيسى وفروعها بالموانئ والمدن الصناعية بهدف ضمان تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة ألمستهلك لافتاً الى ان المصلحة قامت خلال شهر أكتوبر بتنفيذ معايرة خارجية لـ 22 جهاز لمعامل المصلحة منها (12) جهاز بالمعهد القومى للقياس والمعايرة بالإضافة الى عدد (10) أجهزة بالمجموعة الاستشارية

وأشار رئيس المصلحة إلي أنه يجري حاليا العمل علي توقيع وتفعيل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الألكترونية لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بالهيئة بهدف الربط الإلكترونى الرقمى بين فروع المصلحة ومعاملها مع مصلحة الجمارك.

Advertisements

وأوضح فهمي انه جارى إنشاء مقرات دائمة للمصلحة داخل المواني البحرية والمطارات الجوية والمدن والتجمعات الصناعية لتحقيق سرعة الإنجاز وأعلي معدلات الأداء لجذب المصنعين المستثمرين المصدرين وتقديم خدمات للتحاليل والتدريب والاستشارات الفنية التخصصية لهم.

ولفت إلي أنه جاري تأهيل وتطوير فرع المصلحة بالإسكندرية والمعامل المتخصصة بالفرع وتطوير خدمة العملاء ورفع كفاءة المعامل بتأهيلها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية التى تتواكب مع متطلبات العملاء وتساير التقدم التكنولوجى وتوفير بيئة عمل تساعد العاملين على زيادة الإنتاجية واعتماد المعامل والأجهزة دولياً لإعطاء المصداقية العالمية للتقارير الصادرة عن معامل المصلحة وفروعها دولياً وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعميق الصناعة الوطنية

وأشار رئيس مصلحة الكيمياء إلى أنه تم تدريب عدد (30) كيميائى عن كيفية تطبيق متطلبات المواصفة الدولية أيزو 17025 : 2017 وذلك للارتقاء بمستوى ومعدلات الأداء للعاملين بالمصلحة وفروعها لبناء كوادر بشرية مؤهلة فى كافة التخصصات بالمصلحة ضمن منظومة التطوير المؤسسى والحوكمة لبناء جدارات من كوادر المصلحة فى كافة التخصصات الصناعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.