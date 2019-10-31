شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق تسوية مديونية شركة مصر حلوان للغزل لصالح الكهرباء بـ143 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير قطاع الأعمال العام توقيع اتفاق تسوية بين شركة مصر حلوان للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك في إطار الجهود الرامية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لـ وزارة قطاع الأعمال العام لدى الجهات الحكومية.

وذلك بشأن آلية سداد المديونية المستحقة عن مسحوبات شركة مصر حلوان للغزل والنسيج من الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ووقع الاتفاق كل من المحاسب محمد محمود السيسي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وحجاج توفيق وهبه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

Advertisements

وتم الاتفاق على مبادلة المديونية المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بالإضافة إلى مسحوبات شركة "مصر حلوان" من الكهرباء حتى أغسطس 2019، وذلك بقيمة إجمالية نحو 143 مليون جنيه.

ووفقا للاتفاق، تتم المبادلة بأصول عقارية مملوكة لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج بعد تقييمها، مع تنازل الطرفان عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن هذه المديونيات.