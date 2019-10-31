شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لـ سوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرا 49.88 نقطة ليصل إلى مستوى 7742.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.17% رابحا 47.38 نقطة ليصل إلى مستوى 4111.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 29.2 مليون سهم بقيمة 705.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 56 شركة، فيما تراجعت 100 شركة.

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وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.78%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "طباعة وتغليف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.84%، ثم الأبحاث والتسويق نسبة 4.47%، ثم ساسكو بنسبة 2.80%، فيما تصدر سهم "جبل عمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.25% ثم مجموعة صافولا بنسبة 2.22%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 1.95%.