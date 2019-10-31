شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع متجاهلة زيادة المخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بتقديم الصين المزيد من الحوافز الاقتصادية بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديرى المشتريات، وتعافت الأسعار جزئيا من خسائر تكبدتها فى الجلسة السابقة بعد ارتفاع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6% إلى 61 دولارا للبرميل، وكانت الأسعار تراجعت 1.6% أمس الأربعاء.

Advertisements

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5% إلى 55.36 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.9% في الجلسة السابقة.

وانكمش نشاط المصانع في الصين لسادس شهر على التوالى في أكتوبر، بينما سجل النمو في قطاع الخدمات أبطأ معدلاته منذ فبراير 2016 وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 25 أكتوبر مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 494 ألف برميل.