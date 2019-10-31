شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 430 دولارا للطن في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر نوفمبر عند 430 دولارا للطن، ارتفاعا من 420 دولارا في أكتوبر.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

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وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر نوفمبر عند 445 دولارا للطن، ارتفاعا من 435 دولارا في الشهر السابق.