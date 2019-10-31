شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسرا 27.79 نقطة ليصل إلى مستوى 5701.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% خاسراً 36.45 نقطة ليصل إلى مستوى 6194.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.93 نقطة ليصل إلى مستوى 4745.34 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 84.6 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار كويتى عبر 3749 صفقة. Advertisements وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%. وجاء سهم "شركة أجيال العقارية الترفيهية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.34%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 5.06%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.37% ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.28%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 6.17%.

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