شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط بعد تحرك مجلس الاحتياطى وتراجع تشيلى عن استضافة قمة أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس، مبددا مكاسب حققها في وقت سابق، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

وفي معرض خفضه سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75%، أسقط المركزي الأمريكي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه "سيتحرك بالنحو الملائم" لصيانة النمو الاقتصادي - وهو ما كان يُعتبر تلميحا إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل.

لكن عدم وجود إشارة واضحة من البنك على أنه انتهى من التيسير حاليا اعتُبر منحى يميل إلى التشديد النقدي على نحو أقل من المتوقع مما ساعد على نزول الدولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى 98 في الوقت الذي تحدث فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن قراره، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر تشرين الأول، قبل أن يتراجع. وكان المؤشر قد هبط في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 97.29، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

وجرى تداول اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1165 دولار، متراجعا 0.1 بالمئة بينما سجلت العملة الأمريكية 108.66 ين في أحدث تداولات، لتنزل 0.2 %خلال الجلسة.

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كما تعرض الدولار لضغوط أمام الين الذي يعد ملاذا آمنا بفعل أنباء عن انسحاب تشيلي من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة في نوفمبر تشرين الثاني التي كان من المتوقع أن تشهد خطوات مهمة من الولايات المتحدة والصين صوب إنهاء حربهما التجارية الدائرة منذ 15 شهرا.

وصعد الجنيه الاسترليني بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة البرلمان أمس الأربعاء على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر كانون الأول، لكن تحركه كان محدودا.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2927 دولار مرتفعا 0.2 % خلال الجلسة.

واستقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي فيما قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة المحلية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4 % ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6930 دولار أمريكي، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.7 %إلى 0.6433 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.