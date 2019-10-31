شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 38.9 مليون سهم محققة ما قيمته 51.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 978 صفقة لـ30 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 16 سهما، واستقرت 6 أسهم.
وتراجع قطاعى العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 0.74%، 0.99%، على التوالى، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.50%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 1.09%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.76%، ثم سهم شركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.17%.
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