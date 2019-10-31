شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14476 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17436 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5352 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1431 نقطة.