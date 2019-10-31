تعرف على مساحات الأراضى الصناعية المتاحة وتوزيعها بالمحافظات × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على القطع المطروحة على خريطة الأراضى الصناعية الإلكترونية حتى 4 نوفمبر المقبل بدلا من 28 أكتوبر الجارى، وذلك تيسيرا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة فى مصر، ننشر أهم المعلومات عن الأراضى المتاحة. -أراضى المرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية. - مدينة السادات الصناعية يتاح فيها 1076 قطعة بمساحة 2.3 مليون م2. - اتاحة 374 قطعة أرض بمحافظة قنا بمساحة 600 الف م2 تقريبا. - توفير 359 قطعة ارض بالعاشر من رمضان على مساحة نحو 190 الف م2. - 45 قطعة أرض متاحة بالقنطرة شرق بإجمالى مساحة 40 الف م2. - برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 الف م2 Advertisements - المحلة الكبرى متوفر بها عدد قطع 42 على مساحة 33 الف م2 تقريبا. - توفير 26 قطعة بإجمالى مساحة 26 الف م2 فى المنيا - 20 قطعة ارض بإجمالى مساحة 42 الف م2 فى بورسعيد. - والقطامية بالقاهرة متاح بهما 18 قطعة على مساحة 29 الف م2. - توفير 17 قطعة أرض فى أسيوط على 30 الف م2. - إتاحة 16 قطعة على مساحة 8 آلاف م2 فى الوادى الجديد.

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