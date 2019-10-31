شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة الكيماوية": 459 مليون جنيه زايدة فى صادرات الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أن صادرات الشركات التابعة ارتفعت بنحو 459 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019، مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

أضاف مصطفى، لـ"الخليج 365"، أن الصادرات ارتفعت إلى 1.633 مليار جنيه مقارنة بقيمة 1.174 مليار جنيه.

أشار رئيس القابضة، إلى أن تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام ،تقتضى زيادة الصادرات، مما يعزز من موارد الشركات التابعة مع الاستفادة من مشروع جسور الجديد للتصدير إلى قارة افريقيا انطلاق من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا.