كيف تساهم الشبكة القوميـة للغـازات فـى خطـط التنميـة للدولة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساهم الشـبكة القوميـة للغـازات الطبيعيـة فـي خطـط التنميـة وزيادة استخدام الغـاز الطبيعـي فـي مختلـف القطاعـات، والحفـاظ علـى البيئــة، مــن خــلال تقليــل استهلاك المنتجــات البتروليــة "البوتاجـاز - السولار- المـازوت"، كما تساهم فـي تقليــل استهلاك المنتجــات البتروليــة تعمــل بالغــاز الطبيعــي، وأيضا لتغذيــة المنــازل والمصانــع المتواجــدة لتغذيــة المنــازل والمصانــع الشــبكة القومية للغاز في المحافظات المختلفة. وخلال العام 2018-2019 تم تنفيذ عــدد مــن خطــوط تدعيــم الشــبكة القوميــة، والاستمرار فــي استكمال تنفيــذ خطــوط الغــاز الجديــدة اللازمة للمســاهمة فــي تحقيــق الخطــة القوميــة لتوصيــل الغاز للمحافظات كما تطـورت أطـوال الشـبكة القوميـة لتصـل إلـى حوالـي 60 ألـف كيلومتــر بســعة نقــل حوالــى 240 مليــون متر3/يــوم بنهايــة يونيــو2019 ،وذلــك لتأميــن الاستهلاك والضغــوط بمناطــق الجمهورية المختلفة، وفيما يلي أهم توســعات الشــبكة القوميــة للغــاز الطبيعــي خلال 2018/2019 والتى كانت كالتالي ..

أولا مشـــروعات الخطـــوط .. أولا مشـــروعات الخطـــوط .. 1-مشــروع إنشــاء خــط دهشــور/ الواســطى )المرحلــة الثانية( بطول 65 كم - قطر 36" بهــدف تدعيــم تغذيــة محطــة كهربــاء بنــى ســويف ومنطقــة الصعيد، بتكلفة استثمارية 277 مليون جنيه بالإضافة لـ 40.13 مليون دولار تــم الإنتهاء مــن الأعمال الميكانيكيــة فــي يونيــو 2019، والتدفيع في يوليو 2019. 2- مشــروع إنشــاء خــط تغذيــة مصنــع الإسالة بطول 25.2 كم - قطر30 " بهـدف تأهيـل الخط لإستقبال الغــازات المنتجــة مــن حقلــي جيزة وفيومنبلغت تكلفة المشروع 76 مليون جنيه حيث تـم التدفيـع خلال شهر فبراير 2019. 3-مشـروع تأهيـل خـط رشـيد / أبـو حمـص بطـول 29 كـم قطر24" بهدف تأهيــل الخــط لإستقبال الغــازات المنتجــة مــن حقــل جيزة فيوم بتكلفة 2.17 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء منها شهر فبراير 2019. 4- خـط غـاز "التينـة / أبـو سـلطان المرحلـة الأولي بطـول 92 كم قطر 42" بهـدف نقـل كميـات غـاز حقـل ظهـر لتغذيـة العاصمـة الإدارية الجديـدة ودعـم مناطـق ميـت نمـا جنـوب القاهرة ومسـتهلك الصعيد بتكلفة 3335 مليون جنيه تم حيث تم التدفيع أبريل 2019 . Advertisements 5- خـط غـاز "التينـة / أبـو سـلطان "المرحلـة الثانيـة بطـول73 كم قطر 42" بتكلفة 3335 مليون جنيه تــم الانتهاء مــن الأعمال الميكانيكيــة فــي يونيــو 2019 والتدفيع في يوليو 2019. أما فيما يتعلق مشروعات محطات التخفيض والقياس والتي تم الانتهاء منها خلال 2018/2019 فكانت كالتالي: 1-محطة كهرباء جنوب حلوان تكلفة المشروع 5.6 مليون جنيه بالإضافة لـ 7.4 مليون دولار وتــــم التدفيـــــع خلال شهر أغسطس 2018. 2- توسعات محطة كهرباء 6 أكتوبر "المحطة الدائمة" تكلفة المشروع تبلغ 7.3 مليون جنيه بالإضافة لـ 76.2 مليون دولار وتم التدفيع خلال شهر سبتمبر 2018. 3- محطة كهرباء السويس تكلفة المشروع 5.6 مليون جنيه بالإضافة لـ 64.2 مليون دولار تــــم التدفيـــــع خلال شهر سبتمبر 2018.

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