شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 1.40 ريال ، وقد تزامن ذلك مع إعادة السهم اختبار مستوى المقاومة 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 50.86 إلى 76.9) .

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 60.81 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.60 ومستوى المقاومة 62.70 .