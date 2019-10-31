شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية بين إشارات متضاربة – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القريب ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 0.10 ريال ، وذلك أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.00 .