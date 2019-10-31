النقل الجماعي يقفز صعوداً – تحليل صباحي – 31-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.79% بما يعادل 0.42 ريال ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 15.66 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.50 من جديد .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.04 ومستوى المقاومة 16.00.
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