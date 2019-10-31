شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يتحرك بنطاق ضيق من التداولات الجانبية – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق ضيق من التداولات الجانبية ، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.06 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 10.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 12.00 .