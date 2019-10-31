شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.18% بما يعادل 0.64 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.00 .