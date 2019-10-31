شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صناعة الورق (2300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وجاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تعويض بعضاً من خسائره التي تكبدها سابقاً ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.12 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 9.50 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.50 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.70 ومستوى المقاومة 9.50 .

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