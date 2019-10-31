شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يرتفع بنطاق قناة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.18 ريال ، وجاء ارتفاع السهم في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 17.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.00 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 17.00 .

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