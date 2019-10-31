سيرا يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 31-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته ، وذلك نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في وقت سابق ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 0.28 ريال ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد بالمدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.22 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 18.76 .
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