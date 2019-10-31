الرياض يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 31-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.30% بما يعادل 0.50 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى 22.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90) ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي مرة أخرى عند 20.62 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.24 ومستوى المقاومة 23.00 .
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