شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت المدينة يكتسب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك عقب استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 0.18 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منها لتصريف تشبعه السهم الشرائي بها .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 14.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 15.28 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.18 ومستوى المقاومة 15.28 .
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