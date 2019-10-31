لماذا تراجعت أعداد مشتركى المحمول فى مصر؟.. بنك الاستثمار بلتون يجيب

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كما انخفض معدل اختراق الموبايل برودباند بنحو 1.2 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى يونيو إلى 37% فى النصف الأول من 2019 نتيجة نمو أعداد المشتركين بنسبة 4% خلال نفس الفترة، ولكن ما هى الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض؟.
يرى بنك الاستثمار بلتون، ضعف المؤشرات الرئيسية بالسوق راجعاً إلى الضرائب المفروضة على الاستخدام والرسوم على مبيعات بطاقات SIM بدءً من 2018، مع غياب أى تطورات بشأن التعديلات المقترحة من جانب المشغلين لإعادة هيكلة ضرائب ورسوم قطاع الاتصالات لإحياء النمو بالقطاع.
وتوقع بلتون، خفض أعداد مشتركين خدمات المحمول الصوتية بالسوق بمتوسط 3% بين 2019-2023، ليبلغ معدل الاختراق 100% فى 2023، كما توقع انخفاض أعداد المشتركين فى الموبايل برودباند بنحو 2% بين 2019-2023 ليبلغ معدل الاختراق المتوقع للموبايل برودباند 49% بنهاية فترة التغطية.
وسبق أن أرجع مسئولون بشركات محمول، انخفاض أعداد المشتركين إلى قصر بيع الخطوط على المنافذ والمحال التجارية فضلا عن ارتفاع أسعار الخطوط بسبب رسم التنمية حيث كانت الزيادة فى بعض الأحيان ليست حقيقية وترجع للعملاء الذين يقومون بشراء خطوط للاستفادة من عروض معينة وتغيير الخط فور انتهاء العرض.
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