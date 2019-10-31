شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح وإيرادات "فيسبوك" في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الثالث، وذلك بدعم من زيادة أعداد المستخدمين والإيرادات الإعلانية رغم فضائح انتهاك الخصوصية وتسريب البيانات.



وحققت الشركة أرباحا بنحو 6.09 مليار دولار أو ما يعادل 2.12 دولار للسهم في الربع الثالث من 5.14 مليار دولار أو ما يعادل 1.76 دولار للسهم خلال نفس الفترة من عام 2018، بينما توقع محللون 1.91 دولار للسهم.

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وصعدت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 29% إلى 17.65 مليار دولار خلال الربع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلولو مقارنة بنحو 13.73 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام، وأشارت التوقعات إيرادات عند 17.4 مليار دولار.



وزاد عدد مستخدمي "فيسبوك" بنسبة 8% إلى 2.45 مليار مستخدم شهريا خلال الربع السنوي الماضي، بينما بلغ عدد المستخدمين على أساس يومي 1.61 مليار.



كانت "فيسبوك" قد توصلت على تسوية مع السلطات البريطانية يوم الأربعاء تقضي بدفع شركة التواصل الاجتماعي نصف مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 645 مليون دولار أمريكي) بعد تورطها في فضيحة استيلاء شركة "كامبريدج اناليتيكا" البحثية البريطانية على بيانات المستخدمين.