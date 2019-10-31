شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تحقق إيرادات وأرباح أعلى من المتوقع في الربع السنوي الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "آبل" الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع المالي الرابع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي، وسجلت من خلالها أرباحا وإيرادات فاقت التوقعات.



وبلغت أرباح صانعة "آيفون" 13.7 مليار دولار في الربع المالي الرابع من 14.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018، وبلغتت ربحية السهم 3.03 دولار من توقعات عند 2.84 دولار للسهم.



وارتفعت إيرادات الشركة إلى 64 مليار دولار من 62.9 مليار دولار في الربع المالي الرابع من عام 2018، بينما أشارت التوقعات إلى 63 مليار دولار.

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وبلغت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" 33.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر/أيلول من 37.2 مليار دولار، لكنها أعلى من التوقعات عند 32.8 مليار دولار.



وقفزت إيرادات "آبل" من خدماتها التكنولوجية الأخرى بنسبة 18% إلى 12.51 مليار دولار، بينما تراجعت مبيعاتها في الصين إلى 11.1 مليار دولار.



وكانت الشركة قد أنفقت 18 مليار دولار على عمليات إعادة شراء سهمها في الفترة المشار إليها من 17 مليار دولار خلال الربع المالي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.