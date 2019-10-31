شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومةً بقرار خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر الطفيفة التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، كما حقق "إس أند بي" الإغلاق القياسي الخامس عشر له هذا العام بعد قرار الاحتياطي الاتحادي.



وقرر البنك المركزي خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وألمح إلى التوقف عن خفضها لفترة من أجل تقييم الآثار الناجمة عن خفض الفائدة لثلاث مرات متتالية على الاقتصاد.



ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن البنك لا يدري رفع الفائدة في الوقت الحالي كما أن المخاطر انحسرت منذ اجتماع سبتمبر/أيلول، وبالتالي، فلن يتم خفض الفائدة مجددا إلا بعد حدوث تغيير ملموس يبرر هذا القرار.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في قراءته الأولى عن الربع الثالث بنسبة 1.9%، وهو ما تجاوز توقعات بنمو نسبته 1.6%.



وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 125 ألف وظيفة في الشهر الجاري، وذلك قبيل تقرير الوظائف الأشمل يوم الجمعة االقادم.



وألغت تشيلي استضافة قمة "أبيك" للتعاون الاقتصادي بين دول "آسيا - المحيط الهاديء" والتي كان مقررا لها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لأسباب أمنية.

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وكانت أهمية هذه القمة تكمن في اجتماع بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" لبحث التوقيع على اتفاق تجاري جزئي.



ومع ذلك، أكد البيت الأبيض أن "ترامب" يسعى للتوقيع على هذا الاتفاق في موعده الذي كان مخططا قبل إلغاء القمة.



وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 55.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.7 دولار وأقل سعر عند 54.4 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1.6% مغلقاً عند 60.61 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 27186 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27204 نقاط وأقل مستوى عند 26999 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 8304 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 8315 نقطة وأقل مستوى عند 8241 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3046 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3050 نقطة وأقل مستوى عند 3025 نقطة.