شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخفض 4.3% مع عودة الضغوط على العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط تركيز الأسواق العالمية على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة والعزوف عن العملات الرقمية رغم خطوات إيجابية من جانب الصين.



وأظهرت دراسة أجرتها شركة "آي بي إم" التكنولوجية الأمريكية أن أحد البنوك المركزية العالمية سوف يطلق عملة رقمية سيادية في الفترة القليلة القادمة.



وأضافت الشركة بأنه من غير المرجح أن يكون أول بنك مركزي في العالم يصدر عملة رقمية سيادية ضممن بنوك الدول في مجموعة العشرين.

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يأتي ذلك وسط استعدادات في الصين لتنفيذ مطالبات الرئيس "شي جين بينج" بتبني تطبيقات "بلوك شين" - وهي التكنولويجيا التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



كان أحد المصرفيين السويسريين قد توقع بأن تكون الصين صاحبة أول بنك مركزي في العالم يطلق عملة رقمية سيادية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 4.3% إلى 183 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 193.1 دولار وأقل سعر عند 179.8 دولار، فيما بلغتت القيمة السوقية لهذه العملة الرقمية نحو 19.8 مليار دولار.