شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزي الأمريكي: لن يتم خفض الفائدة مجدداً إلا بعد حدوث تغيير جوهري يستدعي ذلك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي الأربعاء تعقيبا على قرار خفض الفائدة بأن البنك المركزي لا يدرس رفع الفائدة في الوقت الحالي.

وأشاد "باول" بحالة السياسة النقدية وإنفاق المستهلكين الذي يراه دافعاً للنمو الاقتصادي، وأكد على أن الاقتصاد الأكبر في العالم مرن بما يكفي لمواجهة العقبات. Advertisements

وأوضح رئيس البنك المركزي بأن المخاطر على الاقتصاد الأمريكي تراجعت قليلاً منذ اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.

أما عن المستوى الحالي للفائدة، فلن يتم تغييره على المدى القصير حيث يرى "باول" ورفاقه أنه لا بجد من حدوث تغيير اقتصادي جوهري يبرر خفضها مجددا.

كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن اليوم خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو ثالث قرار بالخفض خلال العام الجاري.

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