شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة لكنها تتحول إلى الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام تداولات الأربعاء لكنها تحولت إلى التراجع في التعاملات الإلكترونية متأثرة بقرار الاحتياطي الاتحادي وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلن البنك المركزي اليوم خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة عام 2019 مشيرا إإلى تقليصها ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، لكننه ألمح إلى تثبيتها في الفترة المقبلة لتقييم الأحوال الاقتصادية.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.00 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 17.867 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 17.965 دولار وأقل سعر عند 17.59 دولار.



وفي التعاملات الإلكترونية، انخفضت أسعار الفضة بنسبة إلى 17.5 دولار للأوقية، كما تراجع الذهب بنسبة 0.3% إلى 1485.2 دولار للأوقية أيضا بعد الإغلاق على ارتفاع.