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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة عام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر الاحتياطي الاتحادي اليوم خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.75% و1.50% في قرار هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري كما أنه اتسق مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق العالمية.
وصوت ثمانية أعضاء بلجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي لصالح قرار الخفض الثالث هذا العام بينما رفض عضوان مزيدا من الخفض.
وألمح البنك المركزي إلى أنه ينوي التوقف عن اتخاذ قرارات بشأن خفض أو رفع الفائدة في الفترة القادمة إلى حين تقييم الأمور على الساحتين الاقتصاديتين المحلية والعالمية.
واستهدف البنك بقرارات الخفض الثلاثة هذا العام حماية الاقتصاد الأمريكي من تبعات وأضرار الحرب التجارية مع الصين.
وصرح رئيس فرع البنك المركزي في مدينة "بوسطن" "إريك روزنجرين" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة معتدلة، بينما عارضت رئيسةة البنك في "كانساس سيتي" "إستير جورج" قرار اليوم لكونها ترى أن الاقتصاد قوي بما يكفي دون المزيد من الخفض.
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