شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي الجلسة على ارتفاع في انتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم مدعومة باستقرار الدولار وانتظار قرار الفائدة الذي سيصدر من جانب الاحتياطي الاتحادي.



وأعلن الرئيس التشيلي "سباستيان بينيرا" قد أعلن اليوم قمة التتعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهاديء "أبيك" التي كان من المقرر استضافتها في بلاده منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.



وكان من المفترض أن تشهد هذه القمة لقاءً هاماً بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" لمناقشة الاتفاق التجاري النهائي المحتمل بين واشنطن وبكين.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي عن قراره بخصوص معدل الفائدة، وتشير توقعات واسعة النطاق إلى خفضها لثالث مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 1496.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1498.2 دولار وأقل سعر عند 1489.1 دولار.