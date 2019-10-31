شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني بعد استيعاب تصويت مجلس العموم البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم مع استيعاب الأسواق لقرار مجلس العموم البريطاني بعد جلسة تصويت أمس.



ومرر مجلس العموم أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون يدعم عقد انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم بناء على مقترح رئيس الوزراء "بوريس جونسون".

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وأعرب "جونسون" عن أمله في أن تسهم الانتخابات القادمة (والتي تعد الثالثة في أربع سنوات) في المجيء ببرلمان قادر على قيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل مرن.



كان البرلمان البريطاني قد رفض اتفاق "جونسون" الذي توصل إليه مع بروكسل للخروج بصفقة من الاتحاد الأوروبي، ودعت لندن الحكومة بطلب تمديد لـ"بريكست" لثلاثة أشهر إضافية، وهو ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي بالفعل وتم إرجاء الخروج إلى نهاية يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش عند 1.2874، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2905 وأقل سعر عند 1.2857.