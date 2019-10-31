شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار وسط ترقب حذر لقرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي وسط ترقب حذر في الأسواق العالمية لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن الفائدة، وسط توقعات بخفضها بنحو ربع نقطة للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية العالمية.



وسوف يعقب هذا القرار الهام مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" للتعليق على السياسة النقدية والتطورات على الساحة الاقتصادية محليا ودوليا.

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وضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الاحتياطي الاتحادي ورئيسه في الأيام القليلة الماضية من أجل اتخاذ قرار بخفض كبير لمعدل الفائدة حيث يرى البيت الأبيض أن هذا الأمر سيدعم النمو الاقتصادي.



وكانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم عن أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نموا في قراءته الأولى عن الربع الثالث بنسبة 1.9% بأعلى من توقعات عند نمو بنسبة 1.6%، كما أظهرت البيانات إضافة القطاع الخاص 125 ألف وظيفة خلال الشهر الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.