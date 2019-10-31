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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يقفز بأكثر من 11% بعد تحقيق نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات اليوم مدعوماً بإعلان الشركة الأمريكية عن نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الثالث فضلاً عن توقعاتها بالتحول نحو الربحية هذا العام.
وأعلنت الشركة تسجيل خسائر بحوالي 9.47 مليار دولار (ما يعادل 1.08 دولار للسهم) في الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 22.81 مليار دولار (ما يعادل 2.62 دولار للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي.
وباستثناء بعض المواد، حققت الشركة الصناعية الأمريكية أرباحا بحوالي خمسة عشر سنتاً لكل سهم، بينما بلغت الإيرادات 23.36 مليار دولار.
وانخرطت "جنرال إلكتريك" في إعادة هيكلة إدارية وخطط لخفض الديون وتصفية بعض الأعمال والتركيز على أنشطة أخرى للخروج من أزمتها المالية.
وتتوقع الشركة تتحقيق أرباح بين 55 سنتا و65 سنتا لكل سهم في العام الجاري بأكمله، كما تتوقع زيادة إيراداتها من الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "جنرال إلكتريك" بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 11.1% إلى 10.08 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 10.37 دولار وأقل سعر عند 9.71 دولار.
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