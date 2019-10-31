الإنماء ينهي على آمال الارتفاع – تحليل صباحي - 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبته -1.99% بما يعادل -0.42 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.58 ، طيلة ثبات المقاومة 21.92 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.26 ومستوى المقاومة 21.24 .
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