زين السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.23% بما يعادل -0.40 ريال ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن يتقلص هذا الاحتمال سريعاً لذلك فنحن نشترط لهذا التوقع ثبات مستوى الدعم 12.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 13.28 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.8 .
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