دار الأركان يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، ليستند السهم بانخفاضه الأخير لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -0.14 ريال ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.40 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 12.16 .

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