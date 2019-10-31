الجزيرة تحيط به الإشارات السلبية – تحليل صباحي - 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.80% بما يعادل -0.24 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.48 ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.78 ومستوى المقاومة 13.50 .
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