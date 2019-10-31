شكرا لقرائتكم خبر عن سابك وسط توقعات سلبية - تحليل صباحي – 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سابك (2010) على انخفاض بجلسته الأخيرة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 87.70 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.13% بما يعادل -1.90 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 87.70 ، ليستهدف مستوى الدعم 83.71 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.20 ومستوى المقاومة 92.40 .