شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الأسعار عالميًا وراء انخفاض أرباح "الدلتا للسكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الدلتا للسكر، عن تحقيق صافى ربح غير مدقق قيمته 153.54 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل صافى ربح قيمته 287.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2018، محققة تراجع بنسبة 47%، بينما على أساس ربع سنوى، حققت الدلتا للسكر صافى خسارة غير مدققة قيمتها 57.47 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019 مقابل صافى ربح قيمته 32.10 مليون جنيه فى الربع الثالث 2018، وجاء التراجع لعدة أسباب –بحسب بنك الاستثمار مباشر- وهى:

1- ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 47.5% مما أدى إلى تراجع مجمل الربح بنسبة 34% وبالتالى تراجع هامش مجمل الربح من 31% فى التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى فقط 17% فى التسعة أشهر الأولى من 2019، بلغت تكاليف النشاط 1.534 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل تكاليف نشاط قيمتها 1.040 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، وبلغ مجمل الربح 306 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل مجمل ربح قيمته 464.56 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.

وتجدر الإشارة إلى أن التراجع فى الأرباح خلال الفترة قد تحقق على الرغم من نمو إيرادات النشاط بنسبة 22.3% لتسجل المبيعات 1.840 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل إيرادات مبيعات قيمتها 1.505 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

2- انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجاتها بسبب الانخفاض فى الأسعار العالمية للسكر.

وبلغ السعر العالمى للسكر حاليا حوالى 339 دولار أمريكى للطن بينما كان السعر العالمى للسكر حوالى 490 دولار أمريكى للطن فى 2017، وحوالى 450 دولار أمريكى للطن فى 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ يمتلك حاليا طاقة تشغيل تصل إلى 20 ألف طن بنجر يومياً، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر أبيض سائب يومياً، وتعمل الشركة بكفاءة إنتاجية تصل إلى إنتاج 350 ألف طن سكر، وكذلك قدرتها التكريرية 300 ألف طن سكر تكرير وتنتج سنوياً ما يقرب من 140 ألف طن "تفل بنجر" جاف يستخدم فى صناعة الأعلاف، وكذلك إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس (العسل الأسود) ويتم تصدير 85% من المنتجات الثانوية (تفل البنجر و المولاس) للشركة إلى الخارج.

ويتداول سهم الشركة حاليا عند مضاعف ربحية لعام 2019 يبلغ 12.61 مرة وفقا لسعر سوقى يبلغ 10.97 جنيه للسهم.